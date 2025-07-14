В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц

С завтрашнего дня, 15 июля, по 30 августа перекроют проезд по улице Войкова от дома №1а до пересечения с Кислородной.

С 21 июля по 30 августа будет закрыт проезд по улице 1-ой Кронштадтской от пересечения с Батырской до дома № 96/1 по Степана Кувыкина.

Эти ограничения связаны с капитальным ремонтом водопроводных сетей.

Также с 15 по 25 июля введут ограничение на участке улицы Лесотехникума от дома №47 до съезда с проспекта Салавата Юлаева. Закроют одну полосу движения из пяти по четной стороне в связи с ремонтом кабельной линии электропередачи.