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В Башкортостане изменили порядок утверждения прожиточного минимума

Глава республики Радий Хабиров подписал принятый парламентом закон о внесении поправок в порядок утверждения прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в России – это минимальная сумма доходов человека, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. По мнению региональных властей, этих денег должно хватать одному человеку на покупку всего необходимого на месяц.

Поправками сроки утверждения прожиточного минимума в республике сдвигаются на два месяца вправо – до 15 ноября каждого года.

В Госсобрании считают, это позволит лучше учитывать динамику цен.

На сегодняшний день в Башкортостане прожиточный минимум в среднем составляет 15 782 рубля. Для трудоспособного населения – 17 202 рубля, для пенсионеров – 13 573 рубля, для детей – 15 309 рублей.

Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2025 год

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