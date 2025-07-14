В Башкортостане изменили порядок утверждения прожиточного минимума

Прожиточный минимум в России – это минимальная сумма доходов человека, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. По мнению региональных властей, этих денег должно хватать одному человеку на покупку всего необходимого на месяц.

Поправками сроки утверждения прожиточного минимума в республике сдвигаются на два месяца вправо – до 15 ноября каждого года.

В Госсобрании считают, это позволит лучше учитывать динамику цен.

На сегодняшний день в Башкортостане прожиточный минимум в среднем составляет 15 782 рубля. Для трудоспособного населения – 17 202 рубля, для пенсионеров – 13 573 рубля, для детей – 15 309 рублей.