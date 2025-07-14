В Уфе за выходные произошло 48 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 48 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 600 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (67), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (43) и не уступавшие дорогу пешеходам (43).

Кроме того, оштрафовали 31 пешехода-нарушителя.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.