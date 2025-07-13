Пещеру Шульган-Таш включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что вчера, 12 июля, в Париже экспертное сообщество единогласно проголосовало за включение наскальной живописи Каповой пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«С тех пор как этот уникальный объект вошел в число кандидатов на включение в перечень ЮНЕСКО, проделана огромная работа.

Мы создали целую инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Основали историко-культурный музей-заповедник, построили ультрасовременный музейный комплекс, соответствующий передовым международным стандартам, с лабораторией и точными копиями рисунков. Внедрили автономную систему мониторинга в пещере и обновили туристические маршруты. Выполнили все требования ЮНЕСКО», – написал Радий Хабиров, назвав это событие историческим.

В предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО на сегодняшний день включены также башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода.