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В Башкортостане за неделю подешевели картофель и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 30 июня по седьмое июля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (2,53%) и хлеб (1,88%).

Умеренно поднялись цены на морковь (1,26%), детские овощные консервы (1,11%) и помидоры (1,05%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели капуста (3,64%), картофель (2,53%), огурцы (2,23%), куриные яйца (1,14%) и соль (1,53%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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