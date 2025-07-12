Андрей Назаров возглавил совет директоров «Башкирской содовой компании»

Суд пришел к выводу, что у тогдашних владельцев акции оказались путем мошеннических схем и умышленных нарушений.

Сегодня, 12 июля 2025 года, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что по поручению Радия Хабирова и акционеров компании возглавил ее совет директоров.

«Правительству республики Башкортостан поставлена задача усилить поддержку БСК. Предприятие — наша гордость, крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

БСК – крупный налогоплательщик республики, доходы от которого идут на развитие социальных программ и национальных проектов. В 2024 году сумма налогов составила 8,5 млрд рублей.

Совмещая должности премьер-министра правительства Башкортостана и председателя совета директоров БСК, приложу все усилия, чтобы предприятие оставалось в орбите стратегии экономической политики нашей республики», – сообщил Назаров.