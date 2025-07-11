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УФАС оштрафовало «Уфаводоканал»

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан провело проверку деятельности ресурсоснабжающая организации.

В ведомство поступила жалоба жителя СП Чесноковский на отказ «Уфаводоканала» в заключении договора на подключение к сетям водоснабжения.

УФАС провело проверку и установило, что потребители с соседних участков к сетям водоснабжения подключены (заключены договоры с «Уфаводокналом», открыты лицевые счета), то есть организация отказала жителю необоснованно, не исполнив свои обязательства по техприсоединению.

В связи с этим УФАС возбудило в отношении «Уфаводоканала» административное дело и назначило штраф в размере 600 тыс. рублей.

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