Под Уфой построят логистический комплекс за 600 млн рублей

На «Инвестчасе» рассмотрели новые инициативы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Пяти из них предоставили статус приоритетных проектов.

1. Около деревни Подымалово построят логистический комплекс для хранения и распределения овощей и фруктов площадью 15 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в его строительство – 600 млн рублей. С вводом в эксплуатацию на площадке организуют 30 новых рабочих мест.

2. ООО «Сирена» (хлебобулочные и кондитерские изделия) планирует расширить производство в Уфе, вложив 125 млн рублей. Запуск новых линий позволит создать порядка 30 рабочих мест.

3. О планах размещения в Уфе производства вторичного щебня рассказал директор компании «Стройиндустрия». На объекте будут перерабатывать крупногабаритные отходы, образующиеся при сносе зданий.

Производство запустят в 2027 году, на нем задействуют 12 человек. Общий объем инвестиций составит 75 млн рублей.

4. Компания «Батыр» представила проект строительства гостиничного комплекса в селе Инзер Белорецкого района.

В здании площадью 500 кв. м планируют разместить 10 комфортабельных номеров. Будет создано 20 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций – 21 млн рублей.

5. ООО «Ай Да Вкус» построит в селе Булгаково Уфимского района современный автомоечный комплекс, вложив 120 млн рублей.