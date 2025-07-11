Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Под Уфой построят логистический комплекс за 600 млн рублей

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередное заседание инвестиционного комитета региона в формате «Инвестчас».

Фото: правительство Башкортостана

На «Инвестчасе» рассмотрели новые инициативы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Пяти из них предоставили статус приоритетных проектов.

1. Около деревни Подымалово построят логистический комплекс для хранения и распределения овощей и фруктов площадью 15 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в его строительство – 600 млн рублей. С вводом в эксплуатацию на площадке организуют 30 новых рабочих мест.

2. ООО «Сирена» (хлебобулочные и кондитерские изделия) планирует расширить производство в Уфе, вложив 125 млн рублей. Запуск новых линий позволит создать порядка 30 рабочих мест.

3. О планах размещения в Уфе производства вторичного щебня рассказал директор компании «Стройиндустрия». На объекте будут перерабатывать крупногабаритные отходы, образующиеся при сносе зданий.

Производство запустят в 2027 году, на нем задействуют 12 человек. Общий объем инвестиций составит 75 млн рублей.

4. Компания «Батыр» представила проект строительства гостиничного комплекса в селе Инзер Белорецкого района.

В здании площадью 500 кв. м планируют разместить 10 комфортабельных номеров. Будет создано 20 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций – 21 млн рублей.

5. ООО «Ай Да Вкус» построит в селе Булгаково Уфимского района современный автомоечный комплекс, вложив 120 млн рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: