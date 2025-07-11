Уфимцам предложили выбрать название для новой улицы

Администрация города проводит опрос мнения жителей по поводу наименования новой улицы. Сейчас ее предлагают назвать Нефтекамской.
Новая улица расположена между улицей Летчиков и проектируемой улицей в западной части Затона в Ленинском районе.
Проголосовать за или против названия Нефтекамская можно тут.
Предложения и замечания подаются в адрес экспертной комиссии в течение ближайших двух недель по адресу: г. Уфа, ул. Российская, д. 50, Главархитектура – либо на электронный адрес: uaig@ufanet.ru.
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