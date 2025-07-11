К Уфе пристроят два новых «города»

В отчете говорится, что градостроительный потенциал Башкортостана превышает 6,6 млн кв.м. Больше всего строить будут в Уфе.

«Зауфимье может дать 15 млн кв. м жилья – целый новый город! Забелье – еще 16 млн кв. м», – гласит сообщение.

Только с начала 2025 года подписали девять договоров на застройку на 600 тыс. кв. м жилья, в ближайших планах – еще 10 договоров на такую же площадь.

Также за шесть лет в Башкортостане заключили 31 договор комплексного развития территорий – это 2,8 млн кв. м будущего жилья. Сейчас планируются к заключению еще 10 таких договоров.