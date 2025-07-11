Стало известно, когда в Уфе приступят к облицовке мечети «Ар-Рахим»

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стройку и рассказал о том, как продвигается процесс и каковы ближайшие планы.

«Мы двигаемся сверху вниз. Сделали минареты, практически завершили купол. Продумали крышу, чтобы потом, когда начнем активно эксплуатировать мечеть, не было вопросов с дождем, снегом. Определились, какой будет фасад, закупили материал. В августе приступим к облицовке, а в следующем году займемся благоустройством.

Вообще здесь приходится делать очень много вещей, которые внешне, может быть, не видны. К зиме мы полностью закупорим здание, запустим сюда тепло. И можно будет начинать думать о внутреннем убранстве. Пока сложно сказать, сколько оно займет времени. Потому что мечеть огромная – потребуются серьезное финансирование и большой объем физической работы», – написал глава региона в соцсетях.