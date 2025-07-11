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Стало известно, когда в Уфе приступят к облицовке мечети «Ар-Рахим»

Возведение мечети-долгостроя «Ар-Рахим» возобновилось после долгого простоя в прошлом году. Мечеть начали строить еще в 2007 году, по планам она должна была стать одной из крупнейших в России и Европе.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стройку и рассказал о том, как продвигается процесс и каковы ближайшие планы.

«Мы двигаемся сверху вниз. Сделали минареты, практически завершили купол. Продумали крышу, чтобы потом, когда начнем активно эксплуатировать мечеть, не было вопросов с дождем, снегом. Определились, какой будет фасад, закупили материал. В августе приступим к облицовке, а в следующем году займемся благоустройством.

Вообще здесь приходится делать очень много вещей, которые внешне, может быть, не видны. К зиме мы полностью закупорим здание, запустим сюда тепло. И можно будет начинать думать о внутреннем убранстве. Пока сложно сказать, сколько оно займет времени. Потому что мечеть огромная – потребуются серьезное финансирование и большой объем физической работы», – написал глава региона в соцсетях.

Фото опубликовал Радий Хабиров
Фото опубликовал Радий Хабиров

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