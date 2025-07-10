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В Башкортостане на треть вырос объем производства продуктов

В правительстве Башкортостана сообщили о существенном росте объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе.

За первые пять месяцев 2025 года объемы производства пищевой продукции выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минсельхозе это связывают с работой по переориентации агропромышленного комплекса с производства сырья на выпуск готовых продуктов.

Также определяющую роль сыграла региональная программа развития пищевой промышленности, в рамках которой субсидировали покупку оборудования для перерабатывающих предприятий.

В 2024 году объемы производства продуктов питания в регионе составили 187 млрд рублей.

Заявлено, что на сегодняшний день республиканские предприятия производят практически весь ассортимент основных продуктов питания. Башкортостан полностью обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции (самообеспеченность – 121,8%), свинине (250,1%), говядине (153,2%), сахару (670%), растительному маслу (800%), картофелю (147,4%), свежим огурцам (117,9%) и томатам (171,7%).

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