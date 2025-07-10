В Уфе проходят сплошные проверки водителей

Сегодня, 10 июля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.
В городе проходит профилактическое мероприятие «Законный водитель».
Массовые сплошные проверки водителей проводят сейчас по всему городу с привлечением максимального количества сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава.
«️Цель широкомасштабной работы – недопущение управления транспортными средствами водителями без водительского удостоверения, а также с признаками опьянения. Кроме того, внимание уделяется и другим нарушениям ПДД», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Комментарии (0)