В Уфе проходят сплошные проверки водителей

В городе проходит профилактическое мероприятие «Законный водитель».

Массовые сплошные проверки водителей проводят сейчас по всему городу с привлечением максимального количества сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава.

«️Цель широкомасштабной работы – недопущение управления транспортными средствами водителями без водительского удостоверения, а также с признаками опьянения. Кроме того, внимание уделяется и другим нарушениям ПДД», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.