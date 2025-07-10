Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе проходят сплошные проверки водителей

Сегодня, 10 июля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В городе проходит профилактическое мероприятие «Законный водитель».

Массовые сплошные проверки водителей проводят сейчас по всему городу с привлечением максимального количества сотрудников ГАИ, в том числе и руководящего состава.

«️Цель широкомасштабной работы – недопущение управления транспортными средствами водителями без водительского удостоверения, а также с признаками опьянения. Кроме того, внимание уделяется и другим нарушениям ПДД», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: