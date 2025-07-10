Радий Хабиров: «В условиях нынешнего рынка труда "выживут" те регионы, которые уделят серьезное внимание среднему образованию»

«Мы понимаем, что ситуация на рынке труда сейчас непростая. На одного жителя, находящегося в поисках работы, приходится порядка восьми вакансий. Особенно не хватает инженерно-технических кадров, высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, фрезеровщиков, сварщиков.

Что мы делаем для решения этой задачи – в первую очередь опираемся на среднее профессиональное образование (СПО). Настоящая заслуга нашей республики – в том, что мы сохранили разветвленную сеть таких учебных заведений. У нас работают 92 колледжа и порядка 30 их филиалов. То есть в каждом муниципалитете у нас – учреждение среднего профобразования. Второе направление – ранняя профориентация в школах.

В целом, я считаю, что «выживут» на этом сложном рынке и будут эффективны те регионы, которые уделят серьезное внимание СПО. Это финансирование создания современных мастерских, повышение зарплат педагогов-мастеров, хорошие общежития. Таким образом мы формируем человека труда.

Важно также понимать, что подготовка кадров – это двустороннее движение. Многие наши предприятия участвуют в этой работе, начинают взаимодействовать со студентами уже с первых курсов – приглашают на практику, платят дополнительную стипендию, дают возможность трудиться и выполнять неквалифицированную работу. Думаю, что все эти подходы в совокупности дают положительный эффект», – сказал Радий Хабиров.