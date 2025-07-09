На лучшей вакансии июля в Уфе предлагают от 100 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий июля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Главный бухгалтер в «Почту России». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Управляющий торгового центра. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

2. Мастер кузовного ремонта в «Автоплюс». Предлагаемая зарплата – 95-150 тыс. рублей в месяц.

3. Водитель на личном автомобиле (категория B) в НПО «ОргНефтеГаз». Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

Менеджер по продажам (кровельные материалы) в «Металл Профиль». Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (уролог); в Казани – 350-500 тыс. рублей в месяц (финансовый директор); в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (врач ультразвуковой диагностики).