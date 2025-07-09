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В Башкортостане увеличат пособия для беременных

Госдума РФ приняла закон о повышении пособия по беременности для очно обучающихся студенток. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

На сегодняшний день пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного – в среднем от девяти до 23 тыс. рублей.

В январе текущего года президент поручил правительству повысить пособие по беременности и родам для очно обучающихся женщин до уровня прожиточного минимума.

С первого сентября 2025 года в Башкортостане беременные студентки очного отделения будут получать пособие в размере 17 202 рублей в месяц – таков прожиточный минимум в регионе для трудоспособного населения.

Таким образом, за 140 дней отпуска студентки будут получать порядка 80 тыс. рублей без учета стипендии.

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