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Прокуратура взяла на контроль строительство школы в «Кузнецовском затоне»

Заместитель прокурора республики Андрей Маркин выехал на строительную площадку школы на 2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский затон».

На месте провели оперативку с участием сотрудников прокуратуры, замминистра строительства и архитектуры Александра Борисова, первого замглавы мэра Уфы Сергея Кожевникова, глав Кировского района Григория Романова и УКС Руслана Сафина, представителей ООО «Билд».

На встрече также присутствовала инициативная группа жильцов микрорайона.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, установлено, что строительство отстает от графика, перенесены сроки завершения работ, площадка недостаточно укомплектована рабочими бригадами и техникой.

«Ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны уполномоченных ведомств прокуратура республики Башкортостан внесла представление в адрес регионального правительства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура Кировского района в отношении подрядчика внесла представление, возбуждено административное дело. Органам местного самоуправления дано поручение дополнительно проработать вопросы подвоза школьников.

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