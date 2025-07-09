В Уфе частично перекроют въезд в Затон

Ограничение введут сегодня, девятого июля, на два периода:

– с 9:00 до 12:00;

– с 16:00 до 18:00.

Перекрывать будут выделенную полосу для грузовых автомобилей на Затонском мосту и крайнюю левую полосу Затонского шоссе (от съезда на выделенную полосу до остановки «Ул. Речная») на выезде из города.

Ограничения связаны с монтажом вывески «Уфа – город трудовой доблести» на надземном пешеходном переходе.

Также сегодня с 19:00 до 23:00 перекроют улицу Набережную на участке от Сочинской до проезда под мостами через реку Белую в связи с проведением мотопробега «Балтик Ралли».