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Альбина Воробьева назначена советником руководителя администрации Радия Хабирова

Сегодня, девятого июля, пресс-служба республиканского парламента сообщила о том, что Альбина Воробьева покидает должность полномочного представителя главы Башкортостана в Госсобрании.

Фото: администрация главы Башкортостана

Воробьева переходит на другую должность и теперь будет советником руководителя администрации главы республики.

Вместо нее полномочным представителем в парламенте назначен Константин Шагимуратов.

Шагимуратов возглавлял контрольно-счетную палату Республики Башкортостан. Седьмого июля он был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

Альбина Воробьева родилась в 1966 году в Уфе, окончила БашГУ по специальности «Правоведение», работала в администрации президента республики еще до начала 2000-х, возглавляла государственно-правовое управление главы региона.

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