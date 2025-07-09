Альбина Воробьева назначена советником руководителя администрации Радия Хабирова

Воробьева переходит на другую должность и теперь будет советником руководителя администрации главы республики.

Вместо нее полномочным представителем в парламенте назначен Константин Шагимуратов.

Шагимуратов возглавлял контрольно-счетную палату Республики Башкортостан. Седьмого июля он был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

Альбина Воробьева родилась в 1966 году в Уфе, окончила БашГУ по специальности «Правоведение», работала в администрации президента республики еще до начала 2000-х, возглавляла государственно-правовое управление главы региона.