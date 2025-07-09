В Башкортостане построят еще 1000 придорожных комплексов

Глава республики напомнил о том, что с 2020 года изменился подход к развитию придорожного сервиса: чтобы мотивировать бизнес двигаться в этом направлении, создали систему поддержки – начали предоставлять землю в аренду без торгов, налоговые льготы.

Результат не заставил себя ждать: 2021 по 2024 годы открылось более тысячи новых объектов, еще столько же модернизировали.

Сейчас в работе – около 200 инвестпроектов по всей республике с общим объемом инвестиций 12 млрд рублей. 59 из них получили статус приоритетных.

В этом году сформировали новую концепцию, рассчитанную уже до 2030 года. Цель – еще по 1000 построенных и модернизированных придорожных комплексов по всей республике.