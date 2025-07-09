Проект планировки набережной реки Уфы в Сипайлово утвержден

Как сообщили в мэрии, проект планировки территории набережной площадью 90,4 га уже утвержден.

Он включает зонирование, в том числе в вертикальной плоскости, что позволит создать функциональные пространства без ущерба друг другу. На примыкании улицы Максима Рыльского появится «центр», связывающий парк «Кашкадан» с набережной.

По итогу благоустройства получится обширное открытое городское пространство для массовых мероприятий, амфитеатр на склоне дамбы и причал для прогулочных теплоходов. Также будут созданы «центры» для более спокойного отдыха.

На набережной разместят торговые точки, пункты первой медицинской помощи и общественные туалеты.

Реализация проекта пройдет в пять этапов, начиная с участка от дома №28 по улице Максима Рыльского до дома № 39 по Набережной реки Уфы.