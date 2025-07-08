Стало известно, когда в Уфе начнут благоустраивать Непейцевский дендропарк

По словам мэра, к работам приступят уже в этом году – но пока сделают только необходимый минимум: обустроят дорожки, добавят освещения, установят спортивные площадки.

Также проведут субботник, чтобы убрать мусор. Приведут в порядок и аллею рядом с домом №25 по Уфимскому шоссе.

«Это наш уникальный памятник природы. Важно сохранить его неповторимую атмосферу, создав при этом комфортные и безопасные условия для прогулок», – сообщил мэр.

В прошлом году говорили о том, что благоустройство дендропарка осложняется из-за того, что там расположен гаражный кооператив.