Второй день «Иннопрома»: Башкортостан заключил несколько важных соглашений

1. С четырьмя инвесторами договорились о строительстве Уфимским турбинным заводом литейного производства лопаток газотурбинных двигателей.

Это один из главных элементов двигателя, очень нужный для энергетики страны. В России таких производств мало и с объемами им тяжело справляться.

2. Подписали документ о строительстве в Уфе крупного центра радиоэлектронного приборостроения и робототехники, выпускающего высокотехнологичную импортозамещающую продукцию. АО НПП «Полигон» планирует вложить в проект порядка 2,6 млрд рублей. Появится 750 новых рабочих мест.

3. Уфимская компания «МодульНефтеГазИнжиниринг» хочет расширить и модернизировать производство высокотехнологичных мобильных комплексов подготовки нефти и газа. Эта продукция не имеет аналогов на российском рынке, команда использует только отечественные материалы, ПО тоже разработали сами.

4. Подписали со Сбером по ключевым проектам на следующие два года.

Сбербанк сейчас финансирует в республике промышленность, сельское хозяйство, дорожную и строительную отрасль, помогает с Межвузовским кампусом.