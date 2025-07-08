В Башкортостане могут упростить взыскание долгов по налогам

Документ уже прошел первое чтение в марте, теперь ему предстоит пройти второе и окончательное третье. С инициативой по поручению президента Владимира Путина выступил Минфин.

На сегодняшний день внесудебный порядок взыскания налоговых долгов действует только в отношении бизнеса. По задумке властей, уже с ноября 2025 года его будут применять и в отношении обычных граждан.

Федеральная налоговая служба будет сообщать о задолженности на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте налоговой. У вас будет месяц на то, чтобы оспорить или погасить задолженность, в противном случае сумму автоматически спишут со счетов, а если денег на счетах будет недостаточно – привлекут приставов.

Заявлено, что такая мера позволит снизить нагрузку на суды и сэкономить деньги бюджету. Подобные суды налоговая все равно практически всегда выигрывает, но сейчас на весь процесс уходит около года.