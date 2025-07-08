БСК представила новую упаковку соды

На выставке «Иннопром» «Башкирская содовая компания» представила новую упаковку – она теперь металлическая.

Окончательно ли этот дизайн придет на смену привычной картонной упаковке, в которой сода продается с 1970 года, – не уточняется.

Ранее мы писали о том, что на «Иннопроме» «Башкирская содовая компания» показала абсорбенты последнего поколения, призванные заменить в промышленности зарубежные аналоги.