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БСК представила новую упаковку соды

У легендарной соды в первые за полвека может смениться упаковка. Проблема с отсыреванием картонной коробки больше не актуальна?

Фото опубликовал Андрей Назаров

На выставке «Иннопром» «Башкирская содовая компания» представила новую упаковку – она теперь металлическая.

Окончательно ли этот дизайн придет на смену привычной картонной упаковке, в которой сода продается с 1970 года, – не уточняется.

Ранее мы писали о том, что на «Иннопроме» «Башкирская содовая компания» показала абсорбенты последнего поколения, призванные заменить в промышленности зарубежные аналоги.

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