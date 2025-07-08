Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на выставке «Иннопром»

В составе делегации от Башкортостана – глава региона Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Радий Хабиров: «В программе работы делегации республики в этом году – встречи с руководителями регионов России и крупных индустриальных компаний.

Традиционно широко представляем на нашем стенде промышленный потенциал и отраслевые достижения республики. В том числе – авиационные двигатели и беспилотную технику, машиностроительную и химическую продукцию».

Андрей Назаров: «Презентовали наш потенциал министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. Показали абсорбенты последнего поколения "Башкирской содовой компании". Они поддерживают импортозамещение в критически важных отраслях. Продемонстрировали новый авиационный поршневой двигатель УМПО. Его ждут и в гражданской, и в малой авиации. Свой 100-летний юбилей уфимский моторостроительный завод встречает такими хорошими разработками.

Договорились о продолжении деловых контактов с китайским концерном BYD. Планируем развивать совместные проекты в области автомобилестроения. Коллеги из КНР планируют в ближайшее время посетить Уфу – хотят ближе узнать наш промышленный и экономический потенциал».