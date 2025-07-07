Председатель Контрольно-счетной палаты Башкортостана досрочно покинул должность

Об этом сегодня, седьмого июля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Указано, что Шагимуратов покинул должность по собственному желанию. Постановление подписал спикер парламента Константин Толкачев.

«Депутаты выразили благодарность Константину Шагимуратову за добросовестное исполнение обязанностей председателя Контрольно-счетной палаты.

Вопрос о назначении нового председателя КСП республики Башкортостан парламент республики планирует рассмотреть в период осенней сессии», – говорится в сообщении.