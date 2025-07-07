В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с седьмого по 13 июля 2025 года.
7-8 июля
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 седьмого июля до 5:00 восьмого июля:
Академика Королева – 2/2, 4/2, 4/3, 6/3, 10/6, 10/7.
Юрия Гагарина – 57/2.
Маршала Жукова – 18, 20, 20/1, 20а, 22, 24, 24/1, 26, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а.
8-9 июля
Советский район, холодная вода, с 10:30 восьмого июля до 5:00 девятого июля:
проспект Октября – 40, 40/1, 42, 42/2, 42а, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 52/2, 54.
Малая Тихорецкая – 1, 3.
Комсомольская – 93, 93/1, 97а.
50 лет СССР – 24, 26.
Комсомольская – 81/1.
9 июля
Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:
Интернациональная – 42, 121, 123/1.
Первомайская – 84/2.
10 июля
Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 18:00:
Вологодская – 20/1, 20/3.
Орджоникидзе – 34, 36.
Лермонтова – 24.
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