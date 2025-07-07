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В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с седьмого по 13 июля 2025 года.

7-8 июля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 седьмого июля до 5:00 восьмого июля:

Академика Королева – 2/2, 4/2, 4/3, 6/3, 10/6, 10/7.

Юрия Гагарина – 57/2.

Маршала Жукова – 18, 20, 20/1, 20а, 22, 24, 24/1, 26, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а.

8-9 июля

Советский район, холодная вода, с 10:30 восьмого июля до 5:00 девятого июля:

проспект Октября – 40, 40/1, 42, 42/2, 42а, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 52/2, 54.

Малая Тихорецкая – 1, 3.

Комсомольская – 93, 93/1, 97а.

50 лет СССР – 24, 26.

Комсомольская – 81/1.

9 июля

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:

Интернациональная – 42, 121, 123/1.

Первомайская – 84/2.

10 июля

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 18:00:

Вологодская – 20/1, 20/3.

Орджоникидзе – 34, 36.

Лермонтова – 24.

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