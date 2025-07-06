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Скоро будет жарко: погода в Уфе 7-11 июля

Июль в этом году начался с резкого похолодания, но пауза в купальном сезоне продлится недолго. Рассказываем, чего уфимцам ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков с понедельника по пятницу будет мало, каждый день в город будет заглядывать солнце. Настоящая июльская жара вернется со среды.

Понедельник, 7 июля: до +22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +13°, временами небольшой дождь.

Вторник, 8 июля: до +25°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 9 июля: до +28°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +18°, небольшой дождь.

Четверг, 10 июля: до +31°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +18°, без осадков.

Пятница, 11 июля: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – +16°, небольшой кратковременный дождь.

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