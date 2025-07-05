В Башкортостане создадут заповедник для бурзянской пчелы

Пресс-служба ТУ Росимущества в Башкортостане сообщает о том, что ФГБУ «Национальный парк "Башкирия"» передан в бессрочное пользование земельный участок площадью 2151 га, расположенный в Бурзянском районе.

«На территории будут проложены просеки, противопожарные разрывы, предназначенные для защиты лесов от пожаров, а также проведены мероприятия по развитию бортевого пчеловодства и сохранению популяции бурзянской пчелы», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день биосферный заповедник «Шульган-Таш» – единственный в мире заповедник, который занимается охраной аборигенной бурзянской популяции темной лесной пчелы (Apis mellifera mellifera) в условиях дикого обитания и уникальной культурной традиции – бортевого пчеловодства, а также на экспериментальных пасеках с рамочными ульями.

Темные лесные пчелы в генетически чистом виде в мире смогли сохраниться только в Бурзянском районе благодаря присутствию в лесах огромного количества естественных дупел, вековых сосен и богатой медоносной растительности, бездорожью и особому менталитету местного народа.