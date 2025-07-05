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В Уфе изменили сроки перекрытия Восточного выезда

Минтранс Башкортостана сообщает об изменении периода закрытия первой и пока единственной платной трассы республики – Восточного выезда.

Фото: Минтранс Башкортостана

Первоначально планировалось, что дорогу будут перекрывать седьмого, восьмого и девятого июля с 1:00 до 5:00. Теперь сроки изменились: перекрытие введут только в понедельник, седьмого июля, с 1:00 до 5:00.

Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут закрыты.

В это время там будет проводиться монтаж конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова назвала эту меру вынужденной.

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