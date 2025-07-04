В Уфе рабочий упал с высоты более 5 метров

По версии следствия, в мае 2024 года руководитель компании привлек мужчину к проведению работ по огнезащите металлических конструкций и окрашиванию элементов в складском комплексе по улице Гвардейской в Уфе, которые проводятся в том числе и на высоте.

Перед началом работ работник в нарушение правил не прошел инструктаж и стажировку. Не закрепившись страховочным тросом, он упал с высоты более пяти метров, его здоровью причинен тяжкий вред.

Теперь глава компании обвиняется по части первой статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Обвиняемый вину не признает, но выплатил 300 тыс. рублей компенсации. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.