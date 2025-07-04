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Под Уфой построят многофункциональный комплекс за 120 млн рублей

Еще один большой проект стартует под Уфой при поддержке правительства Башкортостана.

Рендер: правительство Башкортостана

Как сообщает пресс-служба правительства,  компания ООО «Автострой» планирует построить современный комплекс с общим объемом инвестиций 120 млн рублей.

Он расположится в селе Иглино. Это будет одноэтажное здание общей площадью 995 кв. м, которое будет включать автомобильную мойку, магазин и кафе.

Комплекс создаст 24 рабочих места. Сроки реализации проекта – 2025-2034 годы.

«Проект направлен на создание комфортной и удобной инфраструктуры для жителей села Иглино и всех автопутешественников, проходящих по этому маршруту», – говорится в сообщении пресс-службы.

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