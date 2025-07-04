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Стало известно, когда в Уфу вернется жара до +30°

Конец июня и начало июля в европейской части России были веселыми: в Москве отбушевал циклон «Корнелиус», в Санкт-Петербурге прогнозируют рекордные наводнения. Рассказываем, чего ждать от погоды в Башкортостане в ближайшее время.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» что в июле еще будут температурные колебания, но возвращения холодной погоды не ожидается.

В Башкортостане, как сообщает Башгидромет, в эти выходные будет до +25° – +27° днем, местами кратковременные дожди, грозы.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе пятого и шестого июля выглянет солнце, пройдут кратковременные дожди, днем будет до +26°.

Ориентировочно к середине следующей недели температура вернется к значениям до +30°, хотя дожди не прекратятся.

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