Стало известно, когда в Уфу вернется жара до +30°

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» что в июле еще будут температурные колебания, но возвращения холодной погоды не ожидается.

В Башкортостане, как сообщает Башгидромет, в эти выходные будет до +25° – +27° днем, местами кратковременные дожди, грозы.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе пятого и шестого июля выглянет солнце, пройдут кратковременные дожди, днем будет до +26°.

Ориентировочно к середине следующей недели температура вернется к значениям до +30°, хотя дожди не прекратятся.