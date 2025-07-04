Стало известно, когда в Уфу вернется жара до +30°

Конец июня и начало июля в европейской части России были веселыми: в Москве отбушевал циклон «Корнелиус», в Санкт-Петербурге прогнозируют рекордные наводнения. Рассказываем, чего ждать от погоды в Башкортостане в ближайшее время.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу» что в июле еще будут температурные колебания, но возвращения холодной погоды не ожидается.
В Башкортостане, как сообщает Башгидромет, в эти выходные будет до +25° – +27° днем, местами кратковременные дожди, грозы.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе пятого и шестого июля выглянет солнце, пройдут кратковременные дожди, днем будет до +26°.
Ориентировочно к середине следующей недели температура вернется к значениям до +30°, хотя дожди не прекратятся.
Комментарии (0)