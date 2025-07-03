Ремонт арочного моста в Уфе завершен на 85%

Как сообщили сегодня, третьего июля, в администрации Уфы, на мосту завершили монтаж восстановленной арки. Строительная готовность объекта достигла 85%. Для сравнения, в ноябре прошлого года готовность оценивали в 48%.

Мэрия подчеркивает, что это новая арка: ее выполнили в том же стиле, что и старую, чтобы мост сохранил привычный для жителей и гостей города вид. Старые мостовые опоры решили сохранить, их усилили железобетонными конструкциями. Изношенные части моста заменяются на цельные металлические.

Заявлено, что по итогу капитального ремонта мост прослужит еще не менее 50 лет. После ввода моста в эксплуатацию осенью текущего года в южном направлении будут функционировать 10 полос движения.