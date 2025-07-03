В Уфе и под Уфой реализуют 2 инвестпроекта на 150 млн рублей

Власти Башкортостана предоставили земельные участки двум инвесторам – компаниям «ВиЦыАн» и «Дорогино».
«ВиЦыАн» планирует расширить производство роботизированных комплексов для реабилитации «Роботэк-Лаб» в Уфе.
Объем инвестиций составит 100 млн рублей, расширение позволит создать 40 рабочих мест.
«Дорогино» намерена создать многофункциональный комплекс для автомобилистов, где будут размещены магазины, кафе и автомойка, в Уфимском районе.
Финансирование этого проекта оценивается в 50 млн рублей, его реализация предусматривает открытие двух новых вакансий, арендаторы объекта обеспечат трудоустройство еще как минимум 12 человек.
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