В Уфе и под Уфой реализуют 2 инвестпроекта на 150 млн рублей

«ВиЦыАн» планирует расширить производство роботизированных комплексов для реабилитации «Роботэк-Лаб» в Уфе.

Объем инвестиций составит 100 млн рублей, расширение позволит создать 40 рабочих мест.

«Дорогино» намерена создать многофункциональный комплекс для автомобилистов, где будут размещены магазины, кафе и автомойка, в Уфимском районе.

Финансирование этого проекта оценивается в 50 млн рублей, его реализация предусматривает открытие двух новых вакансий, арендаторы объекта обеспечат трудоустройство еще как минимум 12 человек.