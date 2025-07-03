В Башкортостане ветром сорвало крыши с нескольких зданий

В селе Федоровка в Федоровском районе произошел частичный срыв шифера с крыши одноэтажного кирпичного жилого дома, гаража и бани.

⁠В древне Языково в Благовещенском районе сорвало кровлю гаража.

В деревне Трошкино в Благовещенском районе произошел срыв кровли фермы на большой площади (на фото выше).

По текущей информации, в результате происшествий погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.