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В Башкортостане ветром сорвало крыши с нескольких зданий

Как сообщили в госкомитете по ЧС, за последние сутки зафиксировано три случая срыва кровли строений из-за сильного ветра.

Фото: госкомитет по ЧС

В селе Федоровка в Федоровском районе произошел частичный срыв шифера с крыши одноэтажного кирпичного жилого дома, гаража и бани.

⁠В древне Языково в Благовещенском районе сорвало кровлю гаража.

В деревне Трошкино в Благовещенском районе произошел срыв кровли фермы на большой площади (на фото выше).

По текущей информации, в результате происшествий погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

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