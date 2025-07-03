В Башкортостане ветром сорвало крыши с нескольких зданий

Как сообщили в госкомитете по ЧС, за последние сутки зафиксировано три случая срыва кровли строений из-за сильного ветра.
В селе Федоровка в Федоровском районе произошел частичный срыв шифера с крыши одноэтажного кирпичного жилого дома, гаража и бани.
В древне Языково в Благовещенском районе сорвало кровлю гаража.
В деревне Трошкино в Благовещенском районе произошел срыв кровли фермы на большой площади (на фото выше).
По текущей информации, в результате происшествий погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
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