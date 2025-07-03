В Уфе проходят рейды по стихийным пляжам

Как сообщили сегодня, третьего июля, в УГЗ Уфы, рейды проходят в запрещенных для купания местах и в лесах, расположенных вдоль водоемов.

Во время рейдов сотрудники предупреждают отдыхающих об опасности, которой те себя подвергают, купаясь на необорудованных пляжах, раздают памятки с правилами поведения на воде.

Члены профилактических групп также рассказывают уфимцам о мерах пожарной безопасности и призывают отказаться от разведения костров во время отдыха на природе.

МЧС призывает жителей купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять без присмотра детей.