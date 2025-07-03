В Кировском районе Уфы снесут частный сектор, территорию застроят высотками

Речь идет о территории площадью 6,35 га. На ней сейчас располагаются корпус УГНТУ, большое количество частных домов, гаражи и пост охраны, сервис по авторемонту. Объекты культурно наследия отсутствуют.

На этой территории планируют построить:

– 8-9-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (четыре восьмиэтажных секции и одна девятиэтажная);

– 9-25-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (одна девятиэтажная секция и две 25-этажных);

– четырехэтажный паркинг на 198 мест;

– детсад на 50 мест;

– 9-17-25-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями (по одной секции девяти, 17 и 25 этажей в высоту);

– 9-12-17-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (по три девятиэтажных и 17-этажных секции, одна 12-этажная);

– девятиэтажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (пять секций).

Снесут гаражные боксы, частные дома, автосервис, и другие постройки – в том числе за пределами границ проектирования.