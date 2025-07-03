В Кировском районе Уфы снесут частный сектор, территорию застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Айской, Чернышевского, Ветошникова в Кировском районе.
Речь идет о территории площадью 6,35 га. На ней сейчас располагаются корпус УГНТУ, большое количество частных домов, гаражи и пост охраны, сервис по авторемонту. Объекты культурно наследия отсутствуют.
На этой территории планируют построить:
– 8-9-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (четыре восьмиэтажных секции и одна девятиэтажная);
– 9-25-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (одна девятиэтажная секция и две 25-этажных);
– четырехэтажный паркинг на 198 мест;
– детсад на 50 мест;
– 9-17-25-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями (по одной секции девяти, 17 и 25 этажей в высоту);
– 9-12-17-этажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (по три девятиэтажных и 17-этажных секции, одна 12-этажная);
– девятиэтажный жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями обслуживания (пять секций).
Снесут гаражные боксы, частные дома, автосервис, и другие постройки – в том числе за пределами границ проектирования.
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