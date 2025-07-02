В Уфе уже почти 800 человек оштрафовали за неоплату парковки в центре

«Основная идея его внедрения – систематизация парковки автомобилей и оптимизация дорожного движения, а также обеспечение постоянного доступа к свободным местам», – сообщили в мэрии.

Тем не менее, как сообщили в мэрии, в первые дни работы платных парковок из-за нарушений ПДД на штрафстоянку было эвакуировано 134 автомобиля.

Обычно жители пользуются платными парковками в течение одного-двух часов, более четырех часов оставляет автомобили минимальное количество пользователей.

За три дня число транзакций составило 12 789, при этом 797 человек не оплатили стоянку. По итогам проверки им выписали штрафы в 1500 рублей каждому.