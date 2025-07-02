Радий Хабиров подписал закон о получателях выплаты в 2 млн рублей

Речь идет о семьях погибших военнослужащих и людей, проходивших службу в войсках национальной гвардии и имевших специальные звания полиции.

Таким семьям положена выплата в два млн рублей, но раньше ее не могли получить фактические опекуны погибшего. Теперь же к членам семьи погибшего бойца относятся и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Также согласно закону в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации.