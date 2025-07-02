Радий Хабиров подписал закон о получателях выплаты в 2 млн рублей

Глава республики Радий Хабиров подписал закон, одобренный парламентом Башкортостана в конце июня.
Речь идет о семьях погибших военнослужащих и людей, проходивших службу в войсках национальной гвардии и имевших специальные звания полиции.
Таким семьям положена выплата в два млн рублей, но раньше ее не могли получить фактические опекуны погибшего. Теперь же к членам семьи погибшего бойца относятся и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.
Также согласно закону в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации.
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