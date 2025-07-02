В Башкортостане снизилась младенческая смертность

В ходе заседания одним из важнейших приоритетов системы здравоохранения назвали заботу о беременных женщинах и сохранение здоровья новорожденных, особенно родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, перенесших критические состояния или операции в неонатальном периоде.

«Ежегодно в мире более 15 млн детей рождаются недоношенными. Раньше срока появляются на свет от пяти до 15 процентов новорожденных. В нашей республике ежегодно фиксируется 2-2,5 тыс. недоношенных детей, что составляет 6,6% от всех родившихся.

Сегодня в Башкортостане благодаря выстроенной маршрутизации беременных и совершенствованию качества оказания помощи в акушерских стационарах выживает более 95% недоношенных новорожденных», – рассказал Назаров.

В правительстве отметили, что в республике создана уникальная для страны модель динамического наблюдения за недоношенными детьми, благодаря чему показатель младенческой смертности снизился с четырех промилле за пять месяцев 2024 года до 3,3 промилле за аналогичный период текущего года.