В Уфе временно закроют движение по Восточному выезду

Дорогу будут перекрывать седьмого, восьмого и девятого июля с 1:00 до 5:00.

Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут закрыты.

В это время там будет проводиться монтаж конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова назвала эту меру вынужденной.