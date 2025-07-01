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В Башкортостане продлят новогодние каникулы

Минтруд разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год. В нем указаны все официальные выходные дни, включая новогодние каникулы.

В обновленном календаре пятница, девятое января, обозначена выходным днем, то есть новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно.

В предыдущей версии выходными были дни со среды, 31 декабря, до четверга, восьмого января. Далее – один рабочий день (пятница) и снова выходные.

В связи с этим, как мы писали ранее, Госдуме предложили сделать период выходных непрерывным – но за счет какого-то другого праздничного выходного.

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