В Башкортостане продлят новогодние каникулы

В обновленном календаре пятница, девятое января, обозначена выходным днем, то есть новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно.

В предыдущей версии выходными были дни со среды, 31 декабря, до четверга, восьмого января. Далее – один рабочий день (пятница) и снова выходные.

В связи с этим, как мы писали ранее, Госдуме предложили сделать период выходных непрерывным – но за счет какого-то другого праздничного выходного.