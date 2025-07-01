В Уфе на месяц продлили перекрытие одной из улиц

До 31 июля продлено перекрытие участка улицы Мечтателей – от Дагестанской до перекрестка Мечтателей и Рашита Нигмати.

Ограничение введено в связи со строительством нескольких улиц в Демском районе.

Движение транспорта по улице Мечтателей в этот период, как и прежде, будет осуществляться через перекресток Дагестанской и Рашита Нигмати. Транспортное сообщение с жилым комплексом «Серебряный ручей» возможно по боковому проезду от Дагестанской вдоль четной стороны Мечтателей.