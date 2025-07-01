В Уфе на месяц продлили перекрытие одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 31 июля продлено перекрытие участка улицы Мечтателей – от Дагестанской до перекрестка Мечтателей и Рашита Нигмати.
Ограничение введено в связи со строительством нескольких улиц в Демском районе.
Движение транспорта по улице Мечтателей в этот период, как и прежде, будет осуществляться через перекресток Дагестанской и Рашита Нигмати. Транспортное сообщение с жилым комплексом «Серебряный ручей» возможно по боковому проезду от Дагестанской вдоль четной стороны Мечтателей.
Комментарии (0)