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В Уфе на месяц продлили перекрытие одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 31 июля продлено перекрытие участка улицы Мечтателей – от Дагестанской до перекрестка Мечтателей и Рашита Нигмати.

Ограничение введено в связи со строительством нескольких улиц в Демском районе.

Движение транспорта по улице Мечтателей в этот период, как и прежде, будет осуществляться через перекресток Дагестанской и Рашита Нигмати. Транспортное сообщение с жилым комплексом «Серебряный ручей» возможно по боковому проезду от Дагестанской вдоль четной стороны Мечтателей.

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