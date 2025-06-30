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Территорию вокруг памятника Салавату Юлаеву обнесли забором

В Уфе приступили к первому этапу реставрации главного символа города – памятника Салавату Юлаеву.

Фото: администрация Уфы

С сегодняшнего дня, 30 июня, площадь Салавата Юлаева в Уфе закрыта для посещения: памятник национальному герою и территорию вокруг него начали готовить к предстоящей реконструкции.

Как сообщили в мэрии, площадку вокруг памятника обнесли забором. После обустройства строительной площадки, установки лесов и спецоборудования приступят к демонтажу монумента.

Как мы писали ранее, подготовительные работы будут вестись до сентября 2025 года, далее до 2027 года памятник будут ремонтировать в специально оборудованном цехе в Уфе. В 2027 году проведут работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории.

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