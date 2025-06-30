В Башкортостане появятся новые требования к школьной форме

Полный текст ГОСТа опубликован на сайте Росстандарта. Он разработан АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» под контролем Роскачества.

По ГОСТу школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, одежда должна быть эстетичной, носить светский характер и не должна содержать запрещенную символику. При этом рекомендуется размещать на ней государственную и патриотическую символику.

Отдельно уделяется внимание покрою: форма должна быть удобной как в сидячем положении, так и в движении.

Спортивная форма и обувь ГОСТом не регулируются.