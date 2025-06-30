В Башкортостане с 1 июля резко увеличатся тарифы ЖКХ

С завтрашнего дня рекордно подорожает отопление – сразу на 16,5%.

Электроэнергия подорожает в среднем на 12,6% – подробнее мы писали ранее.

Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) поднимется на 11,8%.

Бытовой газ вырастет в цене на 10,3%.

Резко вырастут в цене подача воды и водоотведение: кубометр холодной воды теперь обойдется в 39,86 рубля, а водоотведение – в 43,81 рубля.

В среднем суммы в квитанциях вырастут на 13%, то есть значительно выше инфляции.