Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в школьном лагере

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку в одном из школьных лагерей.

В Центре дневного пребывания детей в одной из уфимских школ ребенок получил травму.

В мае 2025 года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию ДК «Моторостроитель» на мероприятие. Из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей девятилетний мальчик в ходе игры выбежал на проезжую часть, где его сбил водитель питбайка.

Ребенок получил черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, грудной клетки, множественные оскольчатые переломы костей таза, раны и ссадины.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В адрес руководителя образовательной организации внесено представление.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: