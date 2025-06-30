В Уфе возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в школьном лагере

В Центре дневного пребывания детей в одной из уфимских школ ребенок получил травму.

В мае 2025 года отряды в сопровождении педагогов прибыли к зданию ДК «Моторостроитель» на мероприятие. Из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей девятилетний мальчик в ходе игры выбежал на проезжую часть, где его сбил водитель питбайка.

Ребенок получил черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, грудной клетки, множественные оскольчатые переломы костей таза, раны и ссадины.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В адрес руководителя образовательной организации внесено представление.