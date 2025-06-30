В Уфе за выходные произошло 55 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 28 и 29 июня.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 55 ДТП, пострадали четыре человека.
Пресечено 592 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (94), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (30) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).
Кроме того, оштрафовали 41 пешехода-нарушителя.
Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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